Nelle scorse ore Mike James è stato accostato, per la prima volta intensamente, ad un ritorno in NBA. L’americano, fuori squadra al CSKA Mosca e alla ricerca di un’opportunità negli USA, sarebbe tra le mire dei New York Knicks.

James, che ha giocato in NBA nella stagione 2017-18, ha commentato su Twitter i rumors, non smentendoli affatto ma notando che “tutti vogliono” che vada a New York.

Ci sono un sacco di rumors che circolano. Dico solo che tutti volete che vada a New York.

It’s a lot of rumors around here. Just say y’all want me to go to New York fam lol — Mike James (@TheNatural_05) April 17, 2021

I Knicks sono alla ricerca di una point guard per il finale di stagione, visto che Alec Burks di recente è stato messo in quarantena per Covid. Nella sua unica stagione in NBA, Mike James aveva anche segnato 10.4 punti di media con i Phoenix Suns.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.