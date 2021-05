NBA – Mike James dovrebbe rimanere ai Brooklyn Nets fino a fine stagione

Secondo quanto riportato da Eurohoops, uno dei principali siti di pallacanestro a livello europeo, Mike James rimarrà ai Brooklyn Nets fino a fine stagione dopo il suo secondo decadale. A quanto pare l’ex Olimpia Milano avrà la possibilità di essere in una delle migliori franchigie del mondo con la quale potrà competere per vincere l’NBA.

La guardia 30enne ha tenuto una media di 6,7 punti e 3,6 assist in sette partite con i Brooklyn Nets finora in questa stagione. La sua miglior partita è arrivata contro i Portland Trail Blazers il 30 aprile dove ha segnato ben 15 punti.

Ricordiamo che Mike James è arrivato ai Brooklyn Nets dopo gli screzi con coach Dimitris Itoudis, che potete leggere qui. L’aspetto incredibile di questa vicenda è che, per come stanno le cose ora, Mike James il prossimo agosto dovrà tornare in Russia perché ha ancora due anni di contratto con i moscoviti. Chiaramente ciò non sarà possibile se Itoudis rimarrà sulla panchina del CSKA anche per l’annata 2021-2022.

Di certo l’obiettivo primario di Mike James ad oggi è arrivare a fine stagione con i Brooklyn Nets e provare a vincere un anello NBA, che era un qualcosa di a dir poco incredibile fino a poche settimane fa.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.