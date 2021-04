Alla fine i rumors dei giorni scorsi sono stati confermati. Secondo Chema de Lucas, il principale insider spagnolo, Mike James avrebbe trovato un accordo con i Brooklyn Nets per un contratto fino al termine della stagione. L’americano ha ancora un triennale in essere col CSKA Mosca, che da qualche settimana l’ha messo fuori squadra. Probabilmente quindi prima dell’annuncio da parte dei Nets ci sarà la risoluzione col club russo.

ÚLTIMA HORA: Mike James jugará hasta final de temporada en los Brooklyn Nets de la #NBA. Incorporación inmediata. El interés por el jugador del CSKA por la franquicia fue adelantado por @Eurohoopsnet. — Chema de Lucas (@chemadelucas) April 19, 2021

Mike James si appresta così a tornare in NBA dopo la stagione 2017-18, l’unica nella Lega americana tra Phoenix e New Orleans. In quell’anno James, che già aveva dominato in Europa col Baskonia, aveva segnato 9.3 punti di media. A Brooklyn il giocatore potrebbe trovare anche parecchio spazio in stagione regolare, visti i tanti infortuni della squadra compreso l’ultimo di Kevin Durant. Proprio in seguito all’infortunio di KD di ieri sera probabilmente i Nets hanno deciso di “premere il grilletto” e accelerare per la firma di James, visto il posto disponibile a roster.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.