NBA – Mike James risponde piccato ad un fan su un suo possibile ritorno

Nelle scorse ore Mike James ha lasciato Mosca ed è volato negli Stati Uniti. Inizialmente sembrava semplicemente un ritorno a casa, ma a quanto pare la point guard americana sarebbe alla ricerca di un contratto in NBA per il finale di stagione. James ha giocato in NBA nella stagione 2017-18, tra Phoenix e New Orleans, collezionando 36 presenze (32 con i Suns e 4 con NOLA). Nell’esperienza a Phoenix, che allora era una squadra in Lottery, aveva anche segnato 10.4 punti di media.

Poco fa lo stesso MJ ha confermato su Twitter, con una risposta piccata ad un follower, che il suo desiderio è quello di tornare in NBA. Il tifoso gli rinfacciava di aver dichiarato, gli anni scorsi, di non voler tornare in NBA, e quindi di avere un atteggiamento ipocrita in questo momento. “Se preferisci potrei rimanere a casa a non fare nulla” la risposta nervosa di James.

I could just go home n doing nothing if you prefer that https://t.co/RQ8MDnAtfZ — Mike James (@TheNatural_05) April 3, 2021

Mike James stava dominando la stagione di Eurolega prima dell’addio al CSKA: in 27 partite, stava mantenendo 19.7 punti e 5.7 assist di media. Se fosse rimasto probabilmente avrebbe vinto l’MVP. Il giocatore ha un contratto, firmato 6 mesi fa, che lo lega al club russo per altre 2 stagioni dopo questa. Probabilmente quindi, prima di firmare un eventuale accordo con una franchigia NBA, dovrà trovare una soluzione con il CSKA.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.