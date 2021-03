NBA – Milwaukee Bucks con due opzioni per rinforzare il ruolo di point guard

I Milwaukee Bucks quasi sicuramente completeranno un’altra aggiunta dopo quella delle scorse settimane di PJ Tucker: la franchigia del Wisconsin vuole infatti rinforzare lo spot di point guard, avendo perso DJ Augustin proprio nella trade con Houston. Secondo Shams Charania, i Bucks sarebbero i favoriti per assicurarsi Austin Rivers, tagliato nelle scorse ore dai Thunder che a loro volta lo aveva ottenuto da New York alla trade deadline.

The Milwaukee Bucks are leaders to sign Austin Rivers upon clearing waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium . There’s strong mutual interest between the sides. https://t.co/xnw7aherEe

Non ci sarebbe però solo il nome di Rivers: secondo Marc J. Spears, i Bucks starebbero considerando anche Brandon Knight, già visto a Milwaukee dal 2013 al 2015. Il classe 1991 è attualmente free agent e nelle ultime due stagioni ha giocato solo 64 partite a causa di molti infortuni, ma avrebbe recuperato le condizioni ottimali svolgendo anche un workout sotto gli occhi dello staff dei Bucks lo scorso sabato.

Ex-Bucks guard Brandon Knight worked out with the Bucks on Saturday, source told @TheUndefeated. The eight-year veteran guard has overcome knee issues and regained explosiveness. The Bucks saw Knight workout in Miami earlier this year and are considering a guard for open spot.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) March 28, 2021