NBA, Milwaukee Bucks: Jrue Holiday paragona Donte Divincenzo a un supereroe

I Milwaukee Bucks sono reduci da tre vittorie consecutive. L’ultima è arrivata contro i Sacramento Kings (129-128) nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo.

Assoluti protagonisti Jrue Holiday (33 punti, 11 assist, 7 rimbalzi) e Donte DiVincenzo (12 punti, 14 rimbalzi e 7 assist). Proprio Holiday, fresco di ricchissimo rinnovo, ha commentato la capacità del compagno di squadra di raccogliere 14 palloni vicino a canestro, nonostante sia una guardia.

Parlando di DiVincenzo che, va ricordato, potrebbe a breve riuscire a giocare con la nazionale italiana, Holiday lo ha paragonato a un supereroe: “Sbucava da ogni parte, sembrava di giocare insieme a Spiderman“.

Line of the night goes to @Jrue_Holiday11.

Jrue, on Donte @Divincenzo‘s ability to grab 14 rebounds in a game: “He just be coming out of nowhere. That fool is like Spiderman.”

— Eric Nehm (@eric_nehm) April 4, 2021