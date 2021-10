NBA – Minnesota, Anthony Edwards parla da leader: “I Pelicans ci hanno presi a calci in c***”

Nella notte i Minnesota Timberwolves hanno perso contro i New Orleans Pelicans 98-107, dopo averli battuti 96-89 soltanto due giorni prima.

Il ko non è andato giù a Anthony Edwards che si è rivolto molto chiaramente ai compagni.

Abbiamo preso una bella sveglia perché siamo scesi in campo con l’atteggiamento sbagliato, pensavamo fosse una partita in discesa e invece ci hanno preso a calci nel c***. Non possiamo permetterci queste cose, dobbiamo svegliarci. Spesso io, Towns e Russell pensiamo di giocare da soli e non coinvolgiamo abbastanza i compagni, non dovremmo essere così egoisti perché è impossibile vincere 3 vs 5. Inizierò a farmi sentire di più nello spogliatoio e in campo, gare così non devono ripetersi.