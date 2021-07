Se c’è un ragazzo che probabilmente avrà difficoltà a dormire stanotte, è Chris Paul. I Phoenix Suns hanno sprecato 9 punti di vantaggio nel quarto periodo, permettendo ai Milwaukee Bucks di vincere gara-4 con il risultato finale di 109 a 103.

Il veterano ha terminato con solo 1o punti con un 5 su 13 dal campo e ha commesso cinque palle perse. Anche se ha contribuito con quattro rimbalzi e sette assist, CP3 semplicemente non sembrava CP3.

Dopo la loro sconfitta contro i Bucks, che ha permesso a Milwaukee a pareggiare le NBA Finals sul 2 a 2, il coach dei Suns, Monty Williams, ha spazzato via le preoccupazioni per il terribile spettacolo di Paul. Ha detto che la sua point guard non ha a che fare con nulla fisicamente e l’ha attribuita a solo una notte fuori.

Monty Williams said Chris Paul is fine physically. Said that sometimes players of his caliber have those types of games.

