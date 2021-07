NBA – Monty Williams, lo stagista silenzioso di Popovich che è arrivato alle Finals

Monty Williams, coach dei Phoenix Suns, è alla sua prima apparizione alle Finals da head coach.

Da giocatore ha vestito le maglie di New York, San Antonio, Denver, Orlando e Philadelphia, ritirandosi nel 2003. È stato allenato da leggende come Doc Rivers e Gregg Popovich.

Proprio Rivers è stato il primo a indirizzarlo verso la carriera da allenatore: “Me lo disse nel 2002, quando giocavo ai Magic e pensai che mi stesse prendendo in giro”.

Chiusa la carriera da atleta, Williams ha iniziato subito ad allenare. Nel 2005, infatti, era una specie di stagista nel coaching staff di Gregg Popovich a San Antonio, dove ha vinto il titolo. Poi è stato assistente a Portland e capo allenatore a New Orleans, dove ha incrociato per la prima volta Chris Paul. In seguito altre esperienze da vice con Team USA, Oklahoma City e Philadelphia, infine la grande chance di allenare Phoenix.

Tutto però è iniziato grazie a Pop.

Mi fece entrare nello staff nel 2005 per farmi vedere come allenava e lì ho capito che volevo emularlo. Io adoro stare in palestra, so fare solo questo e ci ho passato tutta la mia vita. Aver avuto la possibilità di stare al suo fianco e prendere appunti è stato fantastico perché ho potuto imparare il suo metodo. Quando giochi lavori al massimo per 4-5 ore al giorno ma quando diventi allenatore passi giorno e notte a pensare come poter migliorare la squadra. Lì a San Antonio, mi avranno preso per un tipo strano perché non facevo altro che prendere appunti, non parlavo mai.