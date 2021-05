Il fenomeno dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, non aveva bisogno di “esperienza” per avere un impatto sulla sua prima serie di playoff. Basta dargli la palla e segnerà, non importa quale sia la situazione o quanto sia alta la pressione.

Mentre i Grizzlies sono ora in svantaggio per 2 a 1 contro gli Utah Jazz, Ja Morant non può essere incolpato per la loro prestazione (o, almeno, non da solo). È stato sensazionale da un punto di vista offensivo per la squadra poiché Morant è diventato il quarto giocatore nella storia della NBA a segnare 100 o più punti nelle sue prime tre partite di playoff. Gli altri tre della lista? Si chiamano semplicemente Wilt Chamberlain, George Mikan e Kareem Abdul-Jabbar.

.@JaMorant is the fourth player in @NBA history to score 100+ points over his first three playoff appearances.

He joins Wilt Chamberlain (116 points in 1960), George Mikan (107 points in 1949) and Kareem Abdul-Jabbar (102 points in 1970). pic.twitter.com/wrU5v5r3E2

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) May 30, 2021