Sono almeno un paio di anni che si parla della possibile cessione di Myles Turner da parte degli Indiana Pacers. Riconosciuto, almeno a tratti, come uno dei migliori rim protector della NBA, il centro non è mai esploso veramente. Nell’ultima settimana i Pacers hanno iniziato a guardarsi intorno e si vocifera che vogliano ricostruire quasi da zero, ascoltando offerte proprio per uno tra Turner e Domantas Sabonis, oltre che per Caris LeVert.

Tuner, che in questa stagione sta mantenendo 12.7 punti, 6.7 rimbalzi e 2.8 stoppate di media, ha anticipato le mosse dei Pacers chiedendo esplicitamente la cessione in un’intervista a The Athletic.

È chiaro che qui non sono valorizzato, vengo considerato niente di più che un buon role player, e io voglio qualcosa di più, maggiori opportunità. Sto cercando duramente di ricoprire il ruolo che mi hanno dato qui e di trovare un modo per massimizzare con esso. Lo faccio ormai da due o tre stagioni. Ma ai miei occhi è chiaro, guardando i numeri, che qui non sono considerato niente di più che un giocatore di rotazione. Io mi considero migliore di questo.