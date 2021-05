Non c’è dubbio che i momenti più commoventi durante la cerimonia di insediamento nella Hall of Fame di venerdì siano stati portati avanti dalla consacrazione della grande leggenda dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. Forse il momento più strappalacrime è stato quando la figlia maggiore di Kobe, Natalia Bryant, ha indossato la giacca dell’NBA Hall of Fame di suo padre.

Ecco un’immagine bellissima di Natalia mentre indossa la famosa giacca arancione insieme a sua madre, Vanessa Bryant:

Natalia Bryant put on the Hall of Fame jacket in honor of her late father, Kobe. 🙏🏽❤️ (via @Hoophall) pic.twitter.com/ARFhCadzh2 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 15, 2021

Non c’è dubbio che vedere Natalia Bryant con indosso la giacca dell’NBA Hall of Fame sia stato bellissimo ma noi avremmo preferito ci fosse Kobe al suo posto. In una notte come questa, la sua assenza si sente molto di più. Immensamente di più.

Siamo certi che avrebbe fatto un bellissimo discorso, da Premio Oscar, ma purtroppo quel destino crudele ce l’ha portato via troppo presto. Non possiamo che vivere dei suoi ricordi e delle testimonianze della sua famiglia e dei suoi ex compagni di squadra più stretti, coloro che l’hanno conosciuto meglio di tutti quando era in vita. Kobe, ancora grazie di tutti ma sappi che ci manchi infinitamente. Davvero.

