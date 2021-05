Un anno fa, The Last Dance ha fatto scuola nel mondo delle docu-serie sportive, spopolando a livello mondiale e portando nelle case di appassionati e non le vicende dei Chicago Bulls di Michael Jordan. A breve anche i Los Angeles Lakers, probabilmente la franchigia NBA più storica e popolare nel mondo, avranno la loro docu-serie.

I giallo-viola poco fa hanno annunciato che verrà prodotta una serie sull’intera storia della franchigia e che uscirà su Hulu nel 2022. Dunque quello che per ora viene chiamato “LakersDoc” non sarà disponibile in Italia, visto che Hulu è presente soltanto in USA e Giappone. Mancando però un anno all’uscita, c’è qualche speranza che vengano stretti accordi per permettere ad una platea più ampia di godere della docu-serie.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.