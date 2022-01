Dopo i Los Angeles Lakers, anche i Dallas Mavericks non confermeranno Isaiah Thomas dopo il primo contratto decadale, che scadrà nelle prossime ore. Secondo Marc Stein, la franchigia texana avrebbe già deciso di far tornare IT tra i free agent.

In quest’avventura a Dallas, Thomas è stato anche molto sfortunato, finendo nei protocolli anti-Covid dopo la prima partita. Ad oggi il playmaker non vi è ancora uscito e nell’unica gara disputata con i Mavs ha segnato 6 punti in 13′. Resta da vedere se IT troverà spazio in un’altra squadra.

Isaiah Thomas’ 10-day contract with Dallas expires before the Mavericks’ next game Sunday and Thomas’ brief Mavs stint will then come to an end, league sources say.

Thomas could only play in one game as a Maverick before he had to enter the league’s health and safety protocols.

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 8, 2022