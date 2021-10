Al Media Day il vicepresidente dei New Orleans Pelicans, David Griffin, aveva dichiarato che Zion Williamson, operato al piede in estate, sarebbe stato disponibile per l’inizio della stagione regolare. Invece così non sarà, visto che la franchigia nelle scorse ore ha annunciato che Williamson verrà rivalutato tra due settimane e perderà quindi le prime partite. Attualmente il giocatore rimane fuori a tempo indeterminato e non ci sono tempi di recupero precisi.

Zion Williamson (foot) will be re-evaluated in two weeks and there’s no return timetable for now, Pelicans’ David Griffin says. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2021

Una pessima notizia per NOLA che ha in Williamson il suo miglior giocatore, autore di una stagione da 27.0 punti e 7.2 rimbalzi di media l’anno scorso.