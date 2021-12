Nella prima parte di stagione Derrick Rose aveva trovato una certa continuità, giocando 26 delle prime 29 partite dei New York Knicks. Qualche giorno fa il playmaker si è però dovuto fermare per un infortunio alla caviglia destra subito contro Houston. Rose ha saltato le ultime due gare e nelle scorse ore si è operato: come annunciato dai Knicks, sarà rivalutato tra 8 settimane.

Rose starà dunque fuori almeno due mesi e tornerà verso marzo. Il veterano stava mantenendo 12.0 punti e 4.0 assist di media, New York è attualmente sul 14-17 e dodicesimi ad Est.

Derrick Rose underwent successful surgery on his right ankle today at the Hospital for Special Surgery. He will be re-evaluated in eight weeks.

