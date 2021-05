NBA – New York Knicks sulle tracce di Damian Lillard

I New York Knicks stanno disputando un’ottima stagione e si apprestano a tornare ai playoff. La franchigia però guarda al futuro con l’obiettivo di aumentare ancora e in breve tempo la sua competitività.

Un’occasione importante potrebbe essere quella che porta a Damian Lillard. Da qualche tempo circolano diverse voci riguardo dei malumori del giocatore nei confronti della dirigenza di Portland. Dame in questi anni ha fatto le fortune dei Trail Blazers ma pensa che il front office non abbia fatto abbastanza per dargli una vera chance di vincere il titolo.

Per questo motivo la point guard, recentemente entrata nella top ten dei migliori tiratori di ogni epoca, potrebbe ascoltare offerte in estate. I Knicks, dal canto loro, avranno molto spazio salariale nella prossima off-season e sarebbero disposti a mettere sul piatto scelte e giocatori giovani, a patto che non siano RJ Barrett e Obi Toppin.

Discorsi ancora prematuri e che comunque appaiono in contraddizione con il comportamento di Lillard, così coinvolto nel progetto Blazers da giocare anche su diversi infortuni.

Fonte: New York Post

