Jonas Valanciunas potrebbe non essere più con i Toronto Raptors in NBA, ma ha sicuramente lasciato una buona impressione su coach Nick Nurse. A quanto pare, uno dei ricordi più belli del lituano lasciato al suo ex allenatore è quella volta in cui andarono a pescare.

A quanto pare, JV è davvero, davvero appassionata di pesca. Nurse ha fatto un breve passaggio nella sua memoria mentre condivideva la sua esperienza con Valanciunas in mare aperto:

Nurse tells a story about going fishing with Jonas Valanciunas in Lithuania one time. "I have never seen a guy so happy when he was reeling in a fish. So intense, so excited. I just told him next year when we're out on the floor I'm going to tell you to rebound like it's a fish."

— Josh Lewenberg (@JLew1050) May 8, 2021