NBA – Nick Young si propone come sostituto di Paul Pierce a ESPN

Dall’ultima volta che ha giocato nella NBA nella stagione 2018-2019, la guardia veterana Nick Young ha cercato di tornare in campionato. E sulla base dei suoi recenti tweet, Nick Young sta anche prendendo in considerazione un ritorno in NBA attraverso la trasmissione cestistica di ESPN.

Dopo che ESPN ha licenziato Paul Pierce poiché aveva fatto una diretta Instagram mentre giocava a poker con quelle che sembravano essere spogliarelliste, Young ha postato sui social media che era pronto a prendere il posto di Pierce e unirsi al leader mondiale dello sport.

Ecco il tweet dell’ormai ex giocatore NBA Nick Young sulla situazione di ESPN:

“Sì, ESPN, siete tutti pronti per Swaggy, ho sentito che avete una posizione di lavoro aperta lol …”.

Aye ESPN y’all ready for Swaggy I heard y’all got a job opening lol …. — Nick Young (@NickSwagyPYoung) April 7, 2021

Prima del suo licenziamento, Pierce era ospite di The Jump e NBA Countdown dopo essersi unito a ESPN nel 2017. L’anno scorso Pierce ha ricevuto parecchie critiche per aver lasciato LeBron James fuori dalla sua lista dei 5 migliori giocatori NBA di tutti i tempi. Il 35enne non è estraneo ad avere opinioni audaci sul campionato e sui suoi giocatori, come quando ha recentemente affermato che la guardia degli Utah Jazz Donovan Mitchell dovrebbe vincere l’MVP perché il premio dovrebbe essere basato più sulla vittoria che sulle statistiche.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.