Altra serie, altra eliminazione al primo turno per Damian Lillard. Nonostante le prestazioni vulcaniche della star NBA dei Portland Trail Blazers, contro i Denver Nuggets sono stati sconfitti, uscendo così per l’ennesima volta al primo turno dei playoff NBA.

Alcuni credono che Lillard non vincerà nulla con i Trail Blazers. Sempre gli stessi credono che abbia sprecato i suoi anni migliori con una squadra dal potenziale ma che non porterà mai a casa il risultato. A quanto pare, l’ex campione NBA, Nick Young, è uno di quei ragazzi e il suo suggerimento per Damian Lillard è di unirsi a LeBron James e Anthony Davis ai Los Angeles Lakers.

Dame Bron AD championship 3peat — Nick Young (@NickSwagyPYoung) June 4, 2021

Non crediamo che ciò potrà mai accadere. Da appassionati NBA speriamo che il sogno di Nick Young possa avverarsi e quindi vedere Damian Lillard, LeBron James e Anthony Davis insieme ai Los Angeles Lakers, però è oggettivamente difficile. In primis perché Dame ha giurato amore eterno a Portland e in secundis perché hanno tutti contratti altissimi. Certo, dopo l’eliminazione al primo turno dei californiani ci saranno grandi stravolgimenti in estate ma addirittura pensare a un Lillard a Los Angeles è esagerato.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.