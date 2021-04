NBA – Nicolò Melli parte nuovamente in quintetto con i Dallas Mavericks

Per la seconda partita consecutiva, Nicolò Melli stanotte è partito in quintetto con i Dallas Mavericks al posto dell’indisponibile Kristaps Porzingis. I texani hanno proseguito la propria striscia positiva portandosi a 5 vittorie di fila, con l’italiano che finora a Dallas non ha perso ancora un match.

Dallas ha battuto gli Utah Jazz, primi in classifica ad Ovest, col punteggio di 111-103. Per Melli c’è stato il record personale di minutaggio in questa stagione: 32′ in campo, senza però mai segnare. L’italiano ha infatti tirato 0/7, catturando 7 rimbalzi e aggiungendo 2 stoppate a fronte di 4 falli. Si tratta della seconda partenza in quintetto quest’anno e solo la decima nelle due stagioni in NBA per Melli.

Melli era arrivato a Dallas meno di due settimane fa, il giorno della trade deadline, da New Orleans, dove ha giocato la sua prima stagione e mezza in NBA. Nei giorni scorsi Luka Doncic aveva speso belle parole per l’italiano, e lo stesso aveva fatto anche coach Rick Carlisle, il suo terzo allenatore in due anni di NBA.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.