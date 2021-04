NBA – Nikola Jokic fa il pieno di complimenti da Gregg Popovich

È incredibile, bisogna dargliene atto. È un giocatore pazzesco, ha un’intelligenza cestistica grandissima e un bagaglio tecnico sconfinato. Non si può non innamorarsi del suo modo di giocare, fa sembrare facili tutte le cose. Se una squadra ha un lungo così dinamico, diventa difficilissimo batterla.

DeRozan on Jokic:

“He’s incredible. You’ve got to give him his credit. He’s a hell of a player, hell of an IQ, hell of a skill set…You’ve got to be a fan of his game. He makes it look easy. When you have a big that dynamic, it makes it hard to beat.”

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) April 10, 2021