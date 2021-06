Con la vittoria dell’MVP arrivata ieri sera, Nikola Jokic è diventato il giocatore scelto più in basso al Draft NBA a conquistare il prestigioso premio. Il centro serbo fu chiamato dai Denver Nuggets come 41° scelta assoluta al Draft 2014. Dopo qualche anno di adattamento, The Joker è definitivamente esploso diventando il primo di quella classe Draft a vincere l’MVP e uno dei 4 ad essere convocati almeno una volta all’All Star Game.

Allora però la scelta di Jokic passò molto sottotraccia, qualcosa di cui su internet non ci si è dimenticati. Nelle scorse ore, in seguito all’annuncio della vittoria dell’MVP, è diventato virale su Twitter il video della pubblicità di Taco Bell che fu mandata da ESPN proprio mentre i Nuggets sceglievano Jokic alla 41. Qualcosa che dà la percezione di come in quel momento il lungo fosse solo uno sconosciuto giocatore europeo. Non che Jokic si sia offeso particolarmente di questa “mancanza di rispetto”, visto che lui stesso ha di recente ammesso che durante il Draft, dato il fuso orario, stava dormendo a casa sua, in Serbia.

Nikola Jokic was picked 41st… during a Taco Bell commercial. Now, he’s the MVP 🏆pic.twitter.com/NueEkIjQKT — The Association (@association) June 8, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.