I Denver Nuggets sono riusciti a portare a casa Gara-2 contro Portland, pareggiando la serie nonostante la prestazione nel primo tempo di Damian Lillard. Come in Gara-1, Nikola Jokic è stato al top con 38 punti, ma è riuscito a smazzare “solo” 5 assist (era stato 1 nel primo episodio della serie). Il centro serbo si è anche visto fischiare un fallo tecnico per troppe proteste verso la fine del terzo quarto, mentre Denver era a +18.

Dopo la gara, Jokic ha criticato gli arbitri con una semplice frase, molto dura: “Non capisco perché chiunque vuole diventare un arbitro, se devo essere onesto”.

Jokic: “I don’t know why anyone wants to become a ref, to be honest.”

— Mike Singer (@msinger) May 25, 2021