Nikola Jokic, oltre e forse più del basket, ama i cavalli. Non è un segreto, in estate sono anche circolati molti video mentre, in Serbia, ne guidava uno. “Guidava” perché non è solito cavalcarli, ma partecipare a particolari gare popolari nella sua patria, stando seduto su una specie di carretto. Tornato negli USA in questi giorni, Jokic nelle scorse ore ha parlato per la prima volta con i media. Al centro dei Denver Nuggets è stato chiesto anche del suo amore per i cavalli e lui ne ha parlato in maniera, diciamo, particolare.

“Mi piace il loro odore. La migliore sensazione del mondo è quando dai loro da mangiare” – ha raccontato Jokic parlando dei cavalli. – “Il rumore che fanno mentre mangiano nella stalla è il suono migliore che si possa sentire. È qualcosa che solo un cavallerizzo può capire”.

