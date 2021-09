Mancano 40 giorni all’inizio della stagione regolare NBA, nella quale Nikola Jokic difenderà il titolo di MVP. Il serbo l’anno scorso è stato assoluto protagonista, trascinando i Denver Nuggets al terzo posto nonostante l’infortunio di Jamal Murray. Tutto grazie anche alla nuova forma fisica, messa a punto prima della “bolla” di Orlando e mantenuta poi durante la stagione 2020-21.

Nelle scorse ore i Nuggets hanno pubblicato un nuovo video sul proprio profilo Twitter, in cui mostrano alcune clip degli allenamenti di Jokic in questi giorni. Il centro serbo pare ancora più in forma, forse addirittura dimagrito ulteriormente, e mette in mostra anche un paio di schiacciate, qualcosa di insolito per lui.

41 days until our season opener❗️ pic.twitter.com/hiNAts9eTO — Denver Nuggets (@nuggets) September 9, 2021

Nikola Jokic nella passata stagione ha mantenuto 26.4 punti, 10.8 rimbalzi e 8.3 assist di media, tutti high in carriera.