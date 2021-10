Qualche giorno fa le condizioni di Nikola Jokic avevano preoccupato per quello che si è poi rivelato essere per fortuna solo un livido osseo al ginocchio. Si pensava comunque che il centro serbo avrebbe saltato, almeno in via precauzionale, un paio di partita. Invece Jokic ieri notte era già in campo con i Denver Nuggets per la gara casalinga contro Dallas.

I Nuggets hanno vinto con facilità, 106-75, e Nikola Jokic ha sfiorato la tripla-doppia. The Joker è rimasto in campo 25′, anche perché la gara non richiedeva di più, ed ha prodotto 11 punti, 16 rimbalzi e 8 assist, tirando 5/9 dal campo. L’anno scorso il lungo serbo non aveva saltato nemmeno una partita, giocandole tutte e 72.