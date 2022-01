Se qualche giorno fa Nemanja Nedovic aveva esultato alla notizia che Novak Djokovic, nonostante non sia vaccinato contro il Covid-19, avrebbe potuto disputare gli Australian Open con una sospetta esenzione medica, un altro balcanico del mondo del basket, Nikola Vucevic, ha reagito malamente alla decisione dell’Australia di rifiutare il visto del tennista serbo. Il centro dei Chicago Bulls, grande tifoso anche in altri sport (ad esempio è un sostenitore della Juventus nel calcio), ha twittato sulla vicenda.

“Che barzelletta” ha scritto inizialmente Vucevic. Poco dopo il due volte All Star ha rincarato la dose: “Forse è il pesce d’aprile è il 5 gennaio in Australia? Perché deve essere uno scherzo”. Insomma, Vooch non ha nascosto la propria indignazione per il trattamento riservato dalle autorità australiane a Djokovic, del quale è evidentemente un sostenitore.

Maybe April fool’s is on January 5th in Australia? This has got to be a joke https://t.co/fEpNzjNtYv

