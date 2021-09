L’ex centro dei Chicago Bulls e difensore dell’anno, Joakim Noah, si è costruito una reputazione come una delle migliori menti difensive della lega durante il suo periodo migliore. Tuttavia, Noah ha recentemente ammesso di aver avuto incubi su una certa star NBA dei Los Angeles Clippers durante il suo anno da rookie, ovvero Chris Kaman.

Quando gli è stato chiesto del suo “Benvenuto al momento NBA” nel podcast di Knuckleheads con Darius Miles e Quentin Richardson, l’ex centro dei Bulls ha detto questo:

“Era un ragazzo di cui non ho nemmeno sentito parlare, erano i Clippers… dovevo marcare Chris Kaman. Non sapevo chi fosse Chris Kaman, sarà facile… Per me è stato pazzesco, anche lui diceva cazzate. Non avevo mai sentito parlare di questo ragazzo e sta facendo una marea di canestri. Ero tipo, ‘Domani, Yao Ming, la notte dopo, Shaq.’ Questa schifezza non finirà mai”.