NBA – Non solo la difesa, Draymond Green pensa di essere il migliore anche negli assist

Draymond Green è uno dei giocatori più completi della NBA, in grado di fare la differenza in diversi aspetti del gioco.

Recentemente il quattro dei Golden State Warriors si è definito uno dei migliori difensori della lega. Ora ha rivendicato la sua bravura anche per quanto riguarda gli assist.

In questo caso la sua opinione è suffragata dai numeri, visto che Green è il quarto per media assist in stagione con 8.8 passaggi vincenti a partita.

Questa cosa non mi sorprende, penso di essere uno dei migliori passatori in NBA. Essere in cima a questa classifica con Jokic e gli altri migliori passatori significa molto. In questa lega ci sono talmente tanti giocatori fortissimi che essere in alto in qualsiasi graduatoria è molto soddisfacente. Al di là dei numeri, ho sempre avuto la sensazione di essere allo stesso livello dei migliori assist-man.

Parole che arrivano dopo due prestazioni mostruose da questo punto di vista: 19 assist nella vittoria contro i Nuggets di qualche giorno fa, 13 in quella di ieri contro i Sacramento Kings.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.