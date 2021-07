I Portland Trail Blazers sono chiamati ad una offseason caldissima, nel tentativo di convincere Damian Lillard a non chiedere la cessione. La franchigia avrà però fin da subito un problema impellente: confermare Norman Powell. La guardia, arrivata il giorno della trade deadline da Toronto in cambio di Gary Trent Jr, ha infatti deciso di declinare la Player Option da 11.4 milioni di dollari e diventare free agent a partire dal 2 agosto.

Powell potrà firmare con qualsiasi squadra, ma Portland si impegnerà per convincerlo a rinnovare. Nelle 27 gare disputate con i Blazers, il giocatore ha segnato 17.0 punti di media.

Portland guard Norman Powell tells @YahooSports he is declining his $11.6 million player option to become an unrestricted free agent and the Trail Blazers are making the high-flyer their top priority. https://t.co/ms0aBmdx8s

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 20, 2021