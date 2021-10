Durante la Summer League di Las Vegas dello scorso agosto si è parlato molto di LiAngelo Ball, fratello di Lonzo e LaMelo. Considerato da molti un “raccomandato”, LiAngelo ha partecipato al torneo con gli Charlotte Hornets facendo molto bene. Le sue prestazioni non gli sono comunque valse una chance con gli Hornets o un’altra franchigia NBA. Secondo Shams Charania ora LiAngelo firmerà un contratto in G-League, la squadra non è stata decisa. Bisognerà attendere il Draft del prossimo 23 ottobre, quando potrebbe esserci l’interesse dei Greensboro Swarm, l’affiliata di Charlotte.

Ball era già stato in G-League, con l’affiliata dei Thunder, un paio di anni fa senza però mai scendere in campo.

After playing for the Hornets in Summer League, LiAngelo Ball is signing a contract in the NBA G League, sources tell @TheAthletic @Stadium. Ball will enter the Oct. 23 Draft, where he could be candidate for Charlotte’s Greensboro affiliate.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 11, 2021