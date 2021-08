NBA – Nuova tappa per Rudy Gay: andrà agli Utah Jazz

Nuova maglia nella carriera di Rudy Gay.

L’ala ha firmato un contratto biennale con gli Utah Jazz. Per lui uno stipendio di poco superiore ai 12 milioni di dollari, anche se il secondo anno dell’accordo è una opzione a favore del giocatore.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021