NBA – Nuovo assalto dei New York Knicks per Donovan Mitchell

Riprende la trattativa fra Utah Jazz e New York Knicks per Donovan Mitchell.

Dopo i confronti avvenuti durante la Summer League di Las Vegas, i contatti fra le parti si erano raffreddati. Nei giorni scorsi però New York è tornata alla carica con una nuova offerta che ha fatto vacillare Utah, senza però convincerla.

I Knicks hanno messo sul piatto Obi Toppin, Evan Fournier, altri giocatori di contorno e ben cinque scelte non protette nei prossimi Draft. Non basta ancora per convincere il front office dei Jazz, capeggiato da Danny Ainge, che vorrebbe anche un giovane con potenziale da futuro All-Star, vale a dire uno fra RJ Barrett, Quentin Grimes e Immanuel Quickley.

L’accordo fra le due parti ancora non c’è però dalla sponda di newyokese è arrivata un’apertura nei confronti della cessione di Barrett, al quale presto andrà offerta un’estensione contrattuale, presumibilmente al massimo salariale. Un investimento corposo che i Knicks non sembrano più così convinti di fare e che anche Utah valuta con attenzione. Motivo per cui, al momento, la pedina più pregiata (e che blocca la trattativa) sembra essere Grimes.

Da entrambe le parti traspare la volontà di chiudere l’accordo, anche perché il tempo stringe e perciò nei prossimi giorni potrebbe arrivare la mossa che metterà a posto tutti i tasselli.