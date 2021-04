NBA – Oklahoma City Thunder, la squadra del futuro: due rookie riscrivono la storia

Il processo di ricostruzione degli Oklahoma City Thunder sembra molto ben avviato. OKC, infatti, ha deciso di ringiovanire la squadra puntato su ragazzi promettenti e accumulando tantissime scelte nei prossimi Draft.

I frutti del lavoro del general manager Sam Presti iniziano già a vedersi. Nella sconfitta 102-113 dei Thunder contro gli Charlotte Hornets due rookie di OKC hanno battuto un record. Aleksej Pokusevski e Theo Maledon sono diventati i primi due under 20 capaci di realizzare 25 punti a testa nella stessa partita NBA.

Qualche giorno fa i due avevano fatto registrare lo stesso record fermandosi a quota 20, adesso sono riusciti a battere loro stessi.

Poku and Maledon made NBA history a few days ago by becoming the first pair of teammates under 20 to score 20 points in a game.

They break history again tonight: first teammates under 20 to score 25 points in a game.

