NBA – Orlando Magic, Jamahl Mosley firmerà un quadriennale

Si è conclusa positivamente la trattativa tra Jamahl Mosley e gli Orlando Magic, anticipata nei giorni scorsi. Il tecnico, assistente a Dallas dal 2014, sarà il prossimo head coach dei Magic e firmerà un quadriennale, come riportato da Shams Charania.

