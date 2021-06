Termina dopo 3 stagioni l’avventura di Steve Clifford sulla panchina degli Orlando Magic. Come riportato da Adrian Wojnarowski, franchigia e coach si sono accordati per una separazione consensuale con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. In 3 anni a Orlando, Clifford ha raggiunto per due volte i Playoff venendo però eliminato sempre al primo turno, prima da Toronto e poi da Milwaukee. Quest’anno invece i Magic, complici anche tanti infortuni, hanno puntato il Draft dopo poco più di un mese di stagione regolare, chiusa con un record di 21-51.

As the Orlando Magic move into a full rebuilding process, coach Steve Clifford and the franchise have agreed together to a parting, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 5, 2021

Secondo Marc Stein, uno dei nomi che interessano ai Magic sul mercato degli allenatori è quello di Terry Stotts, che ha appena lasciato Portland. Sul tecnico ex Blazers ci sono però anche gli Indiana Pacers.

The Magic have interest in former Trail Blazers coach Terry Stotts, league sources say, after Orlando and Steve Clifford parted ways today. — Marc Stein (@TheSteinLine) June 5, 2021

