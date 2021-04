NBA – Orlando taglia Khem Birch, futuro ai Toronto Raptors?

Si conclude qui l’esperienza di Khem Birch agli Orlando Magic. Il lungo canadese, che militava ad Orlando dal 2017, verrà tagliato per avere più spazio un’altra squadra. Secondo Shans Charania, Birch probabilmente tornerà in patria e firmerà con i Toronto Raptors, a corto di centri oltre Aaron Baynes e Chris Boucher.

The Orlando Magic are planning to waive center Khem Birch in order to give him an opportunity to play more, with the Toronto Raptors as his likely landing spot, sources tell me and @JoshuaBRobbins. Birch is scheduled to become an unrestricted free agent this offseason.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2021