NBA – Parata di stelle scatenate al matrimonio di Damian Lillard

I matrimoni dei giocatori NBA sono l’occasione ideale per vedere un gran numero di giocatori nello stesso momento.

La parte più curiosa è osservate anche i festeggiamenti degli atleti, spesso scatenati durante eventi del genere. Non ha fatto eccezione il matrimonio di Damian Lillard che ha sposato la sua storica fidanzata, Kay’La.

Una cerimonia da favola, nella quale si sono esibiti alcuni dei più importanti cantanti statunitensi, fra i quali c’era addirittura Snoop Dogg.

Presenti la maggior parte dei membri dei Portland Trail Blazers, fra i quali CJ McCollum e Jusuf Nurkic, oltre a tante altre star. Fra di esse spiccano Bradley Beal, DeMar DeRozan e soprattutto Draymond Green, scatenatissimo nel ballo.

Dray was really feeling himself at Dame’s wedding 🤣@Money23Green (via yxungxrell/IG, jairrenlillard/IG) pic.twitter.com/OnqGG10Rdf

— Overtime (@overtime) September 5, 2021