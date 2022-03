Pat Beverley e Russell Westbrook non hanno mai avuto un rapporto sereno e, fin da quando vestivano le maglie rispettivamente di Houston e OKC, sono spesso venuti a contatto durante le partite. Ospite del podcast di JJ Redick, The Old Man and the Three, l’attuale point guard di Minnesota ha parlato della sua rivalità con Westbrook. Secondo Beverley, il playmaker dei Lakers avrebbe danneggiato la sua carriera con alcuni commenti fatti un po’ di anni fa.

Nel 2019 infatti uno stizzito Westbrook aveva sostenuto che Beverley “ingannerebbe” gli spettatori fingendo di essere un buon difensore, ma in realtà si limiterebbe a “correre in giro e urlare”.

La gente iniziò a guardarmi diversamente, le persone della NBA come allenatori, giocatori. Dopo quel commento, hanno iniziato a puntarmi in campo. Pensavo: “Ma che c***o? Solo perché una persona ha detto quelle cose!”. La gente mi guardava come se pensasse: “Sì, forse è vero che questo figlio di p*****a non difende. L’unica cosa che fa è correre in giro per il campo”. Ha danneggiato la mia carriera. I coaching staff e i giocatori hanno iniziato a guardarmi diversamente… Alcuni lo fanno ancora oggi.