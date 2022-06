Se c’è qualcosa che può minare la reputazione di Kyle Lowry in NBA, quella è sicuramente la sua forma fisica. La stella dei Miami Heat non ha mai brillato per il proprio fisico, apparendo spesso e volentieri “in carne”, se non in sovrappeso, soprattutto nelle ultime stagioni.

Come se non bastasse, anche nella postseason, Lowry ha avuto problemi di infortuni, in particolar modo muscolari. È sceso in campo solo in 10 delle 18 gare disputate da Miami nei Playoff, saltandone due nella serie contro Boston che ha visto gli Heat eliminati in Gara-7. Nella sua ultima conferenza stampa, Pat Riley ha dichiarato che si aspetta di vedere Lowry in una migliore forma fisica nella prossima stagione.

Non sto dicendo che quando era più giovane avesse una forma fisica molto migliore rispetto a quest’anno, ma è qualcosa di cui si dovrà occupare, e se ne occuperà. Penso possa essere in una forma migliore, e credo che il dolore della sconfitta potrebbe cambiare il suo status mentale a questo proposito. Ma sì, penso che l’anno prossimo dovrà essere in una forma fisica migliore.

Lowry era alla sua prima stagione a Miami e a quanto pare non è stato particolarmente attendo al ferreo regime di Riley. Da anni gli Heat sono infatti famosi per il limite di grasso corporeo che, per volere del loro presidente, impongono ai giocatori.