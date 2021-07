NBA – Paul George mastica amaro per l’eliminazione e parla del suo futuro

Non è bastato un grande Paul George ai Los Angeles Clippers per arrivare alle Finals. Troppo pesante l’assenza di Kawhi Leonard, troppo lanciati i Phoenix Suns guidati da Chris Paul e Devin Booker.

Dopo il ko 130-103 in gara 6 delle finali della Western Conference, PG ha commentato il percorso dei biancorossi e ha fornito importanti anticipazioni sul suo futuro che con tutta probabilità sarà ancora a Los Angeles.

Abbiamo lottato tutto l’anno contro gli infortuni, specialmente nei playoff, trovando sempre il modo di superare le difficoltà grazie al sostegno reciproco. Sono orgoglioso dei miei compagni, questo è uno dei gruppi migliori di cui ho fatto parte. C’è grande sintonia con Leonard, siamo cresciuti molto in questi mesi, ci sono i presupposti per fare ancora meglio. Quando sono arrivato ho messo in chiaro che volevo vincere il titolo e voglio continuare a provarci insieme a questi ragazzi. La gente continua a dire che non incido ai playoff ma non ho mai capito perché. Comunque non m’interessa, ognuno ha qualcosa contro cui combattere mentre io non devo dimostrare niente a nessuno ma solamente aiutare i miei compagni a vincere.