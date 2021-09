A livello di popolarità, ultimamente Paul Pierce non se la sta passando benissimo. La leggenda dei Celtics, che tra poche ore entrerà ufficialmente nella Hall of Fame, pochi mesi fa era stata licenziata da ESPN per via di un festino da lui stesso ripreso in diretta su Instagram. Proprio ieri Pierce si era difeso, dicendo di “non aver fatto nulla di illegale” e che nella Hall of Fame ci sono persone decisamente peggiori di lui.

Nemmeno 24 ore dopo, però, Pierce ha commesso un altro errore che gli sta attirando diverse critiche. Mentre si trovava al casinò a giocare d’azzardo, la stessa cosa che stava facendo anche nel galeotto video trasmesso su Instagram che gli è costato il posto a ESPN, l’ex giocatore era probabilmente inconsapevole di essere ripreso e trasmesso in televisione. Forse alticcio, sicuramente euforico per la situazione, Pierce si è lasciato andare a battutine di poca classe, a sfondo sessuale, nei confronti una cameriera del locale.

Pierce ha iniziato allungando alla ragazza qualche fiches e chiedendole, ammiccante, dove vivesse. Quando la cameriera gli ha risposto, probabilmente (dal video è incomprensibile) rivelando di abitare in una zona costosa, Pierce le ha detto: “Probabilmente ti serve del supporto”. E mentre sembrava essere l’unico realmente divertito dalla situazione, Pierce ha aggiunto: “Del supporto morale… Oppure orale”, con la ragazza che nel frattempo si allontanava ignorandolo.

Paul Pierce tries to spit game at a waitress “Moral or oral support, which one?” (Via Hustler Casino | h/t @AhnFireDigital) pic.twitter.com/5Z29nXh7bs — NBA Central (@TheNBACentral) September 7, 2021