Qualche settimana fa era diventata virale la notizia del licenziamento di Paul Pierce da parte di ESPN, dopo che la leggenda dei Boston Celtics era apparsa ubriaca e circondata da spogliarelliste in una live su Instagram con poche centinaia di spettatori. Fin da subito si era capito che Pierce non avesse preso troppo male il benservito: l’ex giocatore aveva promesso presto grandi novità riguardo la sua carriera.

Nelle scorse ore Paul Pierce è quindi tornato a farsi sentire, anzi vedere, sui social. Ha pubblicato un breve video nelle proprie storie Instagram che lo vede in una serra di marijuana. “In the lab, in the lab!” (“in laboratorio”) esclama Pierce nella clip, per ora l’unica cosa che abbiamo. Che l’ex Celtics si sia lanciato nel business della marijuana, strada seguita prima di lui da Al Harrington, nell’ambiente NBA? Gli indizi sembrerebbero puntare in quella direzione, visto anche il “Coming soon” pronunciato da The Truth nel video.

Paul Pierce has been living life ever since he left ESPN. (via @paulpierce34) pic.twitter.com/OzJwAoSiza — Complex Sports (@ComplexSports) April 27, 2021

Su Twitter, Pierce ha invece condiviso un messaggio criptico: “Non puoi essere grande senza un po’ di odio”.

Can’t be Great without the Hate 🤔 — Paul Pierce (@paulpierce34) April 26, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.