Sono passate ormai diverse settimane dal licenziamento di Paul Pierce da parte di ESPN. La leggenda dei Boston Celtics era stata messa alla porta dall’emittente sportiva in seguito ad un festino con donne ed alcol trasmesso in diretta su Instagram. Dopodiché Pierce si era ripreso in una serra di marijuana, il che poteva far presagire un suo ingresso nel mercato della cannabis legale.

In realtà, come annunciato dallo stesso Pierce su Twitter, la sua principale fonte di guadagno al momento sono le criptovalute. Nel suo tweet, Paul Pierce prende anche in giro ESPN perché, con le criptovalute, “ha guadagnato più in un mese di quanto abbia guadagnato in una anno” in televisione. The Truth ne ha approfittato per pubblicizzare la criptovaluta da lui utilizzata:

ESPN, non mi servite. Ho Ethereum Max ed ho fatto più soldi con questa criptovaluta nell’ultimo mese di quanti ne abbia fatti con voi in un anno. La verità vi libererà. Sono il capo di me stesso, controllate se volete le prove.

.@espn I don’t need you. I got @ethereum_max I made more money with this crypto in the past month then I did with y’all in a year. TRUTH shall set u Free 🤪🤪 my own Bosshttps://t.co/3irnuWYve3 check it out for yourself — Paul Pierce (@paulpierce34) May 26, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.