Qualche mese fa, Paul Pierce era stato licenziato da ESPN, dove da qualche anno lavorava come opinionista dopo il ritiro dalla NBA. La leggenda dei Boston Celtics era stato colto in flagrante, avendo trasmesso, ubriaco, in live su Instagram un festino privato con spogliarelliste, gioco d’azzardo e marijuana. Il video aveva generato ilarità sui social, ma non da parte di ESPN che aveva immediatamente licenziato Pierce per dissociarsi dai suoi comportamenti. Da allora l’ex giocatore ha preso una nuova strada, decidendo di investire in criptovalute e nel mondo della cannabis legale.

Ora però è quasi arrivato il grande giorno dell’ingresso nella Hall of Fame, nella quale Pierce sarà introdotto domani insieme ad ex colleghi come Chris Bosh e Ben Wallace. Nei giri di interviste che The Truth sta facendo in queste ore a Springfield, Pierce è tornato anche sulla separazione da ESPN e su quel famoso festino.

“Suvvia, non ho fatto nulla di illegale. Ci sono alcuni figli di p*****a nella Hall of Fame, alcuni si facevano di cocaina. Io che c***o ho fatto? Mi stavo solo divertendo” – ha dichiarato Paul Pierce a Sport Illustrated. – “Di tutte le persone che mi hanno messo alla gogna, metà di quegli s*****i fanno le stesse m*****e. Solo che voi le nascondete. E siete tutti sposati mentre le fate. Io sono divorziato. Mi sono ritirato. Mi sto solo divertendo. Cosa avrei fatto se avessero votato contro il mio inserimento nella Hall of Fame? Ascoltate, se non avessi fatto parte di questa classe sarebbe stato lo scandalo più grosso nella storia della Hall of Fame”.