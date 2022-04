I Dallas Mavericks in questa stagione hanno proseguito il proprio cammino di crescita, chiudendo la stagione regolare al quarto posto. Nei Playoff affronteranno i Jazz al primo turno, ma in queste ore la preoccupazione è tutta indirizzata a Luka Doncic. Lo sloveno, proprio ieri notte, è uscito zoppicando dalla gara contro San Antonio per un infortunio al polpaccio. I Playoff inizieranno nel weekend, quindi Doncic avrà comunque quasi una settimana per recuperare, ma il rischio che debba saltare almeno le prime partite della serie contro Utah c’è. La media di giorni di indisponibilità per un infortunio al polpaccio in questa stagione è stata 16 (con un minimo di 3), anche se molto dipenderà dall’entità.

Doncic era in campo nell’ultima partita stagionale perché Dallas stava ancora cercando di superare Golden State per piazzarsi al terzo posto. In quel modo avrebbe affrontato Denver al primo turno e non avrebbe incontrato i Phoenix Suns, schiacciasassi in stagione regolare, fino alle Finali di Conference. I Mavs hanno comunque battuto San Antonio senza Doncic, ma con la vittoria degli Warriors sui Pelicans non sono riusciti a compiere il sorpasso.

Luka Dončić exited the game after suffering a left calf strain. pic.twitter.com/aJ1uJPf68N — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 11, 2022