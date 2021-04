NBA – Paura per Donovan Mitchell, nessuna lesione ma dovrà fermarsi

Ieri notte Donovan Mitchell ha dovuto abbandonare il campo in anticipo nel terzo quarto contro Indiana a causa di un infortunio alla caviglia. La stella degli Utah Jazz aveva avuto bisogno dell’aiuto dei compagni anche solo per uscire dal campo, quindi la preoccupazione era tanta.

Fortunatamente la risonanza magnetica non ha evidenziato lesioni o fratture, ma nonostante questo Mitchell dovrà saltare “diverse partite”, come riportato da Adrian Wojnarowski. Una brutta notizia per gli Utah Jazz, che perdono il proprio leader offensivo in un momento importante della stagione, chiamati a resistere al primo posto in classifica. I Phoenix Suns sono infatti tornati sotto e ora distano solo 1.5 gare dai Jazz.

MRI on right ankle sprain of Utah Jazz All-Star guard Donovan Mitchell revealed no structural damage, sources tell ESPN. He’s expected to miss several games before he’s cleared to return. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 17, 2021

Donovan Mitchell in questa stagione sta mantenendo 26.4 punti e 5.2 assist di media, di gran lunga la sua migliore annata da quando è in NBA. Finora aveva saltato solo 3 partite. I Jazz nelle prossime gare avranno comunque un calendario sulla carta semplice, anche se dovranno giocare due volte contro i Lakers.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.