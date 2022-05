Nonostante i commenti passivo-aggressivi di James Harden dopo Gara-6, pare che Doc Rivers sia destinato a sedersi sulla panchina dei Philadelphia 76ers anche l’anno prossimo. Daryl Morey, presidente della franchigia, poco fa ha confermato l’allenatore per un’altra stagione, smentendo le voci di un esonero.

Daryl Morey says Doc Rivers will be back as coach next season. — Tim Bontemps (@TimBontemps) May 13, 2022

Rivers, che nelle scorse settimane era stato accostato timidamente ai Lakers, è sulla panchina di Philadelphia da due anni. Nella sua prima stagione, i Sixers erano stati eliminati da Atlanta al secondo turno di Playoff. Stesso destino quest’anno, sempre in Semifinale di Conference ma stavolta contro Miami. Rivers avrà una terza chance, anche se in realtà il suo contratto è fino al 2025 per 8 milioni di dollari a stagione.