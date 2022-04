Durante il primo turno di Playoff contro Toronto, Joel Embiid ha giocato con un legamento del pollice destro rotto. Il centro dei Philadelphia 76ers si opererà in estate, ma ha comunque voluto giocare sull’infortunio per non abbandonare i compagni, passando il turno 4-2 contro i Raptors. Proprio a pochi giorni dall’inizio delle Semifinali di Conference, dove Philadelphia da lunedì affronterà Miami, è però arrivata la doccia fredda. Embiid si deve fermare, non per l’infortunio al pollice ma per una frattura orbitale subita in Gara-6: per ora è out a tempo indeterminato, verrà rivalutato tra una settimana.

Impossibile determinare quanto Embiid dovrà stare fuori al momento: nel peggiore dei casi dovrà operarsi anche per questo infortunio. La sua presenza nella serie contro gli Heat è in dubbio.

Sources: 76ers All-NBA star Joel Embiid suffered a right orbital fracture and mild concussion in series-clinching Game 6 win last night in Toronto. He will be listed as out and there is no timetable for his return. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2022